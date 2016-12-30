В Автово грабители, не парясь, вынесли из бани 80 тысяч

Любители легкой наживы вынесли из петербургской бани 80 тысяч рублей, угрожая банщику и администратору пистолетом.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, ночью 30 декабря двое мужчин посетили банный комплекс на Дороге на Турухтанные острова. Но горожане пришли туда вовсе не за легким паром, а за быстрой наживой. Угрожая администратору и банщику предметом, похожим на пистолет, они забрали из кассы 80 тысяч рублей.

Злоумышленники ушли из бани в сторону Кронштадтской улицы.