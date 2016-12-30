Восемнадцать тонн мандаринов украли в Петербурге

Петербургская фура с 18 тоннами мандаринов не доехала до адреса. Поставщик потерял 1,3 млн.

Как стало известно "Фонтанке", поздно вечером 29 декабря в полицию Калининского района обратились представители логистической компании, которая обязалась перевезти в Москву груз мандаринов стоимостью 1 млн 300 тысяч рублей.

После заключения договора с поставщиком логисты разместили объявление в Сети о поиске грузовика для перевозки. На него откликнулся некий Леонид. Предоставил фуру, мандарины загрузили со склада на проспекте Непокоренных. Но автомобиль до адреса в Москве не доехал. Водитель фуры сообщил, что ему поручили разгрузиться в Подмосковье, что он и сделал.

Полиция проводит проверку.