Разбойники в масках обчистили “Пятерочку” на Шаврова

В Петербурге совершен вооруженный налет на «Пятерочку». Новогодние скидки разбойников не прельстили, они предпочли наличность.

Как стало известно «Фонтанке», около четырех часов дня 29 декабря в супермаркет на улице Шаврова вошли три человека в масках. Они распределили между собой кассиров, пригрозили им электрошокерами и потребовали открыть кассы.

Налетчики забрали 146 тысяч рублей и ушли беспрепятственно. Охранники приехали через двадцать минут после нажатия тревожной кнопки.