Пенсионерка в Петербурге осталась без ста тысяч, зато с хорошей антенной

Жительница Калининского района Петербурга заплатила 100 тысяч рублей за ремонт антенны. Со слов пенсионерки, деньги из шкафа украл мастер, установивший усилитель сигнала.

Как стало известно «Фонтанке» 30 декабря, мастер по установке усилителя на антенну посетил потерпевшую накануне около четырех часов дня. 84-летняя жительница Петербурга была недовольна качеством приема телевизионной антенны. Чтобы исправить эту ситуацию, она наняла рабочего, который установил в ее квартире на Замшиной улице оборудование, усиливающее сигнал. Мужчина пришел подготовленным, в темной одежде и перчатках. За выполненную работу женщина должна была заплатить мастеру чуть больше пяти тысяч рублей. Средства пенсионерка хранила в шкафу, и когда она открыла ящик, чтобы рассчитаться с рабочим, вероятно, он увидел, что денег в нем существенно больше.

В какой-то момент пенсионерка вышла ненадолго в коридор, после чего приняла работу и отдала мужчине положенную ему зарплату. Проводив гостя и вернувшись в комнату, петербурженка нашла ящик с деньгами пустым.