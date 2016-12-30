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30.12.2016 10:54

У кассы в «Буквоеде» на Гражданском умерла женщина

Петербургская полиция выясняет причины смерти пенсионерки, которая умерла, пытаясь оплатить книги в «Буквоеде» на Гражданском проспекте.

Как стало известно «Фонтанке», утром 29 декабря сотрудники книжного сообщили, что в магазине у кассы находится труп. По словам продавца, к кассе подошла пожилая женщина в черной куртке и синем шарфе. У доставшей кошелек пенсионерки затряслись руки, она упала. Сотрудники магазина вызвали бригаду скорой, но женщина была уже мертва. Медики сообщили о произошедшем в полицию.

Криминалисты поверхностных ран не обнаружили. Следователи уже установили личность 83-летней петербурженки.

 

 


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