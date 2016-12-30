Ученые прибавят дополнительную секунду к 2016 году

Специалисты Международной службы вращения Земли (IERS) прибавят дополнительную секунду к последней минуте 31 декабря 2016 года по времени UTC, сообщила служба в бюллетене на своем официальном сайте.

Так называемая координационная или високосная секунда вводится для согласования времени UTC (всемирное координированное время), которое принято в качестве стандарта для времени часовых поясов земли, и шкалы UT1 (универсальное время). Из-за замедления скорости вращения Земли разница в продолжительности суток по общепринятому стандарту и реальной продолжительностью солнечных суток, которая лежит в основе расчета универсального времени, растет.

«Положительная координационная секунда будет введена в конце декабря 2016 года. Последовательность дат в секундах по UTC будет: 31 декабря 2016, 23.59.59; 31 декабря 2016, 23.59.60; 1 января 2017, 0.00.00», — говорится публикации IERS.

Как отмечает IERS, координационные секунды могут быть введены в конце декабря или июня. Служба принимает решение каждые полгода и публикует информацию об этом на своем сайте.

В последние десятилетия ученые добавляют по одной секунде в год, предыдущая координационная секунда была введена 30 июня 2015 года. Ученые ожидают, что если скорость замедления вращения Земли останется неизменной, количество добавочных секунд на каждый год будет расти. Например, в XXII веке к каждому году будут добавлять уже не одну, а две секунды.