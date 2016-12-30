МВД призвало россиян не покупать спиртное в пластиковых канистрах

МВД России после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» подготовило памятку, призванную помочь россиянам в выборе алкогольных напитков.

В опубликованном на сайте ведомства документе подчеркивается, что легальный алкоголь не продается ночью, в интернете (хотя, как сообщалось, в скором времени может начаться интернет-торговля алкоголем), в палатках и ларьках.

Особо полиция подчеркивает, что пригодный для употребления алкоголь не продается в канистрах — соответствующий пункт памятки сопровождается фотографией 1,5- и 5-литровых бутылок с неким антисептическим средством.

МВД призывает граждан не употреблять непищевые спиртосодержащие жидкости, аптечные лекарства, средства бытовой химии и парфюмерию.

«Поддельный алкоголь может содержать метанол — метиловый, или древесный спирт. Еще его называют техническим. Это страшный яд! Именно от него люди умирают или становятся инвалидами», — напоминает ведомство.

МВД РФ отмечает, что на бутылках с легальным алкоголем должны быть акцизные марки, а продаваться они должны только в лицензированных розничных магазинах.

По последним данным, в Иркутской области в результате массового отравления «Боярышником» 76 человек погибли, еще около 50 пострадали. После этого по всей стране начались масштабные проверки в местах продажи спиртосодержащей продукции, выявившие массу нарушений.