Турецкая армия уничтожила 26 боевиков ИГ в Сирии

Генштаб ВС Турции сообщил 30 декабря о ликвидации за минувшие сутки 26 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в результате авиаударов турецкой боевой авиации в районе сирийского города Эль-Баб.

«Нашими ВВС в районе Эль-Баба ликвидированы 26 боевиков ИГ. Уничтожено 17 объектов террористов, в том числе 13 оборонительных позиций, три заминированных автомобиля и одно военное транспортное средство», — говорится в заявлении генштаба Турции.

Сообщается, что среди уничтоженных террористов есть полевые командиры ИГ. В столкновениях с боевиками ИГ в районе Эль-Азрак погиб турецкий военнослужащий, пятеро получили ранения.

По информации турецкого военного ведомства, ВС Турции нанесли также удары из артиллерии и танков по 222 объектам ИГ.

Армия Турции 24 августа начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков террористической группировки «Исламское государство», с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.