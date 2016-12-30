Хлынувшие из Петербурга пассажиры попали в давку на автобусном вокзале Петербурга. Досмотровое оборудование не справляется, к толпе вызвана полиция.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, утром 30 декабря на входе в автобусный терминал Петербурга на набережной Обводного канала, 36, непривычный поток пассажиров создал пробку.

«Люди топчут друг друга, пытаясь пройти внутрь и уехать», – добавила читательница Анна.

В ГУП «Пассажиравтотранс» подтвердили «Фонтанке» нештатную ситуацию и объяснили ее стечением двух обстоятельств. Перед Новым годом из Петербурга хлынули горожане, а досмотровое оборудование не справляется.

«Пассажирам необходимо пройти через рамку металлодетектора, а их вещи должны быть пропущены через интроскоп – оборудование для досмотра багажа. Оно установлено в сентябре, его использование обязательно, согласно требованиям транспортной безопасности», – уточнили в «Пассажиравтотрансе». Пропускная способность оборудования оказалась явно ниже предновогоднего потока.

На Обводный приехала полиция. Сотрудники вокзала стараются всячески помогать пассажирам, в первую очередь с детьми. Автобусы дожидаются.

«Без зарегистрированных на борт пассажиров водитель не уедет», – добавили в «Пассажиравтотрансе» и принесли извинения за сложные условия прибытия и посадки.