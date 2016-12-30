Грабитель с молотком унес «ювелирку» из магазина на Звездной

В Московском районе Петербурга ограблен ювелирный магазин.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, преступление было совершено 29 декабря в половине одиннадцатого утра. Грабитель вошел в ювелирный магазин на Звездной улице, 8.

«Угрожая физической расправой 26-летнему продавцу, молотком он разбил две витрины, откуда совершил хищение 9 палет с ювелирными изделиями, после чего с места происшествия скрылся», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сумма материального ущерба устанавливается.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Злоумышленника разыскивают.

Отметим, по данным «Фонтанки», речь идет о салоне «585».