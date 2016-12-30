Рособрнадзор запретил прием в Санкт-Петербургский медико-социальный институт

По результатам проведенных с 23 по 29 декабря проверок Рособрнадзор запретил прием студентов в Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Институт управления, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт.

Кроме того, полностью лишен аккредитации филиал Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова в Калуге. Частично по ряду специальностей аккредитации лишилась Курская академия государственной и муниципальной службы.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.