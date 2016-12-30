Директору салона "Евросети" на Удельном выстрелили в спину при налете

При налете на "Евросеть" в Петербурге применили оружие. Директор салона получил пулевое ранение в спину.

Как стало известно "Фонтанке", около трех дня 29 декабря в магазин на Удельном проспекте, 2, ворвался мужчина лет пятидесяти, славянской внешности и с пистолетом "Оса". Без особых прелюдий он выстрелил в спину сотруднику "Евросети" и потребовал деньги. Касса ему была предоставлена.

При бегстве преступник обронил несколько купюр, оставив, вероятно, отпечатки пальцев.

Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой".

27 декабря по такому же сценарию, кроме выстрела, неизвестный совершил налет на "Евросеть" на Лесном.