Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть 30 декабря демонстрируют положительную динамику, отыгрывая данные о снижении запасов нефтепродуктов в США от министерства энергетики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.17 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,44% – до 57,10 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,35% – до 53,96 доллара за баррель.

Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 декабря, увеличились на 0,6 миллиона баррелей — до 486,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 2,060 миллиона баррелей — до 483,34 миллиона баррелей.

В то же время, по данным ведомства, запасы бензина в стране сократились на 1,6 миллиона баррелей — до 227,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя — на 1,32 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,9 миллиона баррелей — до 151,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали меньшее снижение индикатора — на 1,78 миллиона баррелей.

На этом фоне трейдеры отмечают, что рынок «черного золота», вероятно, сосредоточится на позитивных данных Минэнерго США по запасам нефтепродуктов, пишет агентство Рейтер. В частности, это должно привести к увеличению числа «бычьих» позиций по нефти марки WTI.

«Отчет управления энергетической информации Минэнерго США был положительным для светлых нефтепродуктов из-за снижения запасов бензина и дистиллятов в сравнении с прогнозами по ним», — приводит агентство «Рейтер» мнение неназванных аналитиков банка Barclays относительно данных отчета Минэнерго США.