При взрыве газа в жилом доме на Выборгском шоссе пострадал человек
Газовый баллон с углекислым газом взорвался 29 декабря в Выборгском районе Петербурга. Квартирный жилец получил тяжелые травмы.
Как стало известно "Фонтанке", накануне, около 19.30, в коммунальной квартире на Выборгском шоссе, 281-5, произошла разгерметизация семилитрового баллона высокого давления с углекислым газом.
В комнате находился 25-летний мужчина. Его госпитализировали с оскольчатыми ранениями лица, груди, рук, рваными ранами шеи. Состояние мужчины тяжелое.
Известно, что пострадавший снимал комнату. Она тоже посечена осколками.