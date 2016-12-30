При взрыве газа в жилом доме на Выборгском шоссе пострадал человек

ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве

С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах