Премьер Израиля Нетаньяху на русском поздравил жителей страны с Новым годом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на русском языке обратился к русскоговорящим гражданам страны, поздравив их с Новым годом. Видеоролик с поздравлением опубликован на странице политика в фейсбуке.

На видеоролике группа русскоязычных жителей страны беседует, ожидая «израильтянина» для празднования Нового года. В этот момент к столу присоединяется сам Нетаньяху.

«Добрый вечер, друзья», — поприветствовал их израильский премьер.

В дальнейшем Нетаньяху на иврите благодарит собравшихся за вклад в развитие израильского государства, а также сообщает о планах на следующий год. Затем политик вновь по-русски говорит «С Новым годом», после чего дает старт застолью словом «поехали».