В Москве сотрудник Росгвардии убит при нападении неизвестных

В Новой Москве группа из пяти-семи человек напала на сотрудников Росгвардии. Убит один из бойцов ведомства.

Преступление было совершено вечером 29 декабря в поселении Роговское. При проверке документов неизвестные начали стрелять в сотрудников Росгвардии. В результате один сотрудник ведомства был убит, второй получил ранения. Нападавшие завладели двумя автоматами и пистолетом с полным боекомплектом.

После ЧП в Москве был введен план «Сирена», который дал результаты: все нападавшие были задержаны.

Как сообщили в столичном ГСУ СК РФ, по факту посягательства на жизнь сотрудников Росгвардии возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Ведется расследование.