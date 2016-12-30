Режим прекращения огня вступил в силу на территории Сирии

Сирийская армия прекратила боевые действия на всей территории Сирии согласно договоренности, сообщил сирийский военный источник.

Ранее стало известно, что сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (обе запрещены в РФ).

«Наша армия прекратила боевые действия во всех провинциях, с начала перемирия»,- рассказал собеседник РИА Новостей.

В ополчении городов Дамаск, Алеппо и Хомс сообщили, что прекращение огня на линиях фронта соблюдается.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.