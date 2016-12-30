Посол РФ в Израиле доставлен по скорой в больницу
Посол РФ в Израиле Александр Шеин был вечером 29 декабря доставлен машиной скорой помощи в больницу в Тель-Авиве, сообщил местный новостной интернет-портал «Уай-нет».
Дипломат, по его данным, почувствовал себя плохо во время ужина в ресторане.
Издание цитирует советника-посланника РФ Алексея Дробинина, который подтвердил факт госпитализации и сказал, что посол сейчас себя чувствует хорошо.
Представители посольства на момент публикации были недоступны для комментариев.
Источник: РИА Новости