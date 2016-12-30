В Москве после введения новых санкций закрыли англо-американскую школу

Россия предприняла «первые видимые меры» в ответ на введенные США новые санкции, закрыв англо-американскую школу в Москве, сообщает официальный сайт телеканала CNN.

Ссылаясь на «американского представителя, который был проинформирован по данному поводу», телеканал уточнил, что в числе «первых видимых действий России» оказалось закрытие англо-американской школы в Москве «для американцев и иностранцев». По его данным, туда ходили дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады.

Также, как сообщается, речь идет о «закрытии доступа» в посольскую резиденцию в Серебряном Бору.

США 29 декабря ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во «вмешательстве в выборы», и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал «работниками российской разведки», не приведя никаких доказательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве «категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями».