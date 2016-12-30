Лидеру дальнобойщиков грозит 15 суток ареста после скандала на ЗСД

Полиция Петербурга привлекла лидера дальнобойщиков Андрея Бажутина к административной ответственности после скандала на ЗСД. Уязвленными, кроме шлагбаума и секьюрити трассы, сочли себя и полицейские.

Как стало известно "Фонтанке", доставка Бажутина в 51-й отдел Московского УМВД имела продолжение в виде административного протокола по статье 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Дела таких нарушителей рассматривают мировые судьи, так как закон позволяет не только штраф выписывать (до 1000), но и сажать на 15 суток. Зато точно известно, что на песчаный карьер или мясокомбинат не пошлют.

Суд Бажутина ждет, по всей видимости, завтра, 30 декабря.

ЗСД тоже требует сатисфакции. В 51-м написано заявление о возмещении причиненного вреда. Предводитель фур повредил шлагбаум.

По данным "Магистрали Северной столицы" (оператор дороги), в час пик 29 декабря Бажутин на Audi A8 занял целую полосу, встал на "аварийке" перед пунктом пропуска на Благодатной и затеял эксперимент с шлагбаумом, раскачивая его. Вмешалась охрана, но ее было мало, и приехал наряд.

Бажутин исправно попадает в полицию. В начале ноября у него вышел конфликт с пушкинским патрулем, а в мае его задерживали в Химках. Известность мужчина получил на акциях против системы "Платон".