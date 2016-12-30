Еще
00:53 30.12.2016
Пришлите свою новость!
00:44
Лидеру дальнобойщиков грозит 15 суток ареста после скандала на ЗСД
00:33
В США допустили отмену Трампом новых санкций против России
00:24
Песков в ответ на санкции пообещал США «существенный дискомфорт»
00:16
СКА проиграл «Локомотиву»
00:08
Управление транспорта Ленобласти возглавит человек, видевший Новую Землю
29/12
Информационный стенд у «Авроры» поменяют из-за орфографических ошибок
29/12
Росгвардия позвала бизнес на улицы Петербурга
29/12
США закроют дипмиссию России в Нью-Йорке
29/12
«Ауди» на Бестужевской разломала «ГАЗель»
29/12
На месте тройного ДТП на «Коле» работают спасатели
29/12
Петербургская компания попала под американские санкции из-за кибератак
29/12
В Минобороны заменили Ту-154 на Ил-62М
29/12
США высылают из страны 35 российских дипломатов
29/12
В ЗСД раскрыли подробности конфликта с лидером движения дальнобойщиков
29/12
В компаниии «Усть-Луга» прокомментировали задержание Валерия Израйлита
29/12
Никита Ломагин о том, как на Западе изучают блокаду Ленинграда
29/12
Строители путепровода в Мге снова оставили жителей без воды
29/12
Лидера движения дальнобойщиков задержали за конфликт с сотрудниками ЗСД
29/12
Петербуржцам разрешили устраивать салюты по 29 адресам
29/12
Ряд чиновников Крыма подали в отставку или отстранены от работы
29/12
Киев ввел санкции против избранных в Крыму депутатов Госдумы
29/12
Путин и Асад обсудили прекращение огня в Сирии
29/12
"Фонтанка" за 60 секунд — 29 декабря
29/12
В центре Петербурга толкают броневик
29/12
В Дамаске вновь обстреляли посольство России
29/12
Порошенко рассказал о тысячах кибератак на государственные ведомства
29/12
Предполагаемый сообщник подозреваемого в теракте в Берлине, отпущен
29/12
Путин отклонил закон о создании в РФ информационной системы "Контингент обучающихся"
29/12
«Газпром» создал в России мощности под «Турецкий поток»
29/12
Порошенко боится терактов на Украине
29/12
Пробки в Петербурге постарались наверстать утренний недобор
29/12
Де Мистура приветствовал соглашение о перемирии в Сирии
29/12
На ЗСД в районе Белоострова планируют построить новую развязку
29/12
В России менеджеры-мужчины получают зарплату в полтора раза больше, чем женщины
29/12
Киев передал ДНР и ЛНР 15 пленных
29/12
Посол Греции в Бразилии пропал в Рио-де-Жанейро
29/12
Полиция поймала наркомана на родине Санта-Клауса
29/12
Миллер: "Северный поток" загружен более чем на сто процентов
29/12
Ворона лишила эстонца паспорта в Ивангороде
29/12
Вице-президент ICANN заявил о невозможности отключения России от Интернета
29/12
Прокуратура заново проверит манипуляции вице-спикера ЗакСа с расческой на выборах-2011
29/12
Бывшая жена Кержакова оштрафована за наркотики
29/12
Правительство оставило без изменений перечень жизненно важных лекарств
29/12
Карякин обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу
29/12
Путин разрешил СК брать студентов-юристов помощниками следователя
29/12
Путин и Эрдоган поговорили о перемирии в Сирии
29/12
Петербургская ГИБДД подсчитала погибших в ДТП за год
29/12
«Зенит» интересуется 20-летним бразильским вингером
29/12
Бельгийская полиция проверяет сообщения о бомбах в Шарлеруа
29/12
Путин подписал закон о краткосрочных военных контрактах для борьбы с терроризмом
29/12
Nota Bene: К 100-летию начала революционного кошмара
29/12
Уходящий год продлится на секунду дольше
29/12
Завершена реставрация церкви Воскресения Христова на Обводном
29/12
Сирийская оппозиция подтвердила присоединение к перемирию
29/12
Потерявшуюся в Пулково пенсионерку полиция нашла в багажном отделении
29/12
Полтавченко: Финальная стоимость стадиона на Крестовском будет известна к Кубку конфедераций
29/12
На ЛАЭС-2 закончили строительство турбины первого энергоблока
29/12
Стадион на Крестовском ввели в эксплуатацию
29/12
«Зенит» предлагает за Ракицкого 15 млн евро, «Шахтер» требует 30
29/12
«ДП»: Петербургская фирма сопроводит ГЧП-стройку обхода Хабаровска за 40 млрд
29/12
Врачи спасли гриппующего пермяка с осложнениями от трех вирусов
29/12
Глава наркополиции Хельсинки получил 10 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
29/12
Движение в центре Петербурга перекроют 30 декабря
29/12
В СБ Украины подтвердили намерение передать ополченцам 15 человек
29/12
На стадионе Крестовского могут провести мотошоу или хоккейный матч
29/12
Историческая рифма: Как Прутский поход Петра в Петербург привел
29/12
В Новый год в ЗВО будет цирк
29/12
Президент Армении назначил парламентские выборы на 2 апреля 2017 года
29/12
Путин придал решениям КС большую силу
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
30.12.2016 00:44

Лидеру дальнобойщиков грозит 15 суток ареста после скандала на ЗСД

Полиция Петербурга привлекла лидера дальнобойщиков Андрея Бажутина к административной ответственности после скандала на ЗСД. Уязвленными, кроме шлагбаума и секьюрити трассы, сочли себя и полицейские.

Как стало известно "Фонтанке", доставка Бажутина в 51-й отдел Московского УМВД имела продолжение в виде административного протокола по статье 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Дела таких нарушителей рассматривают мировые судьи, так как закон позволяет не только штраф выписывать (до 1000), но и сажать на 15 суток. Зато точно известно, что на песчаный карьер или мясокомбинат не пошлют.

Суд Бажутина ждет, по всей видимости, завтра, 30 декабря.

ЗСД тоже требует сатисфакции. В 51-м написано заявление о возмещении причиненного вреда. Предводитель фур повредил шлагбаум.

По данным "Магистрали Северной столицы" (оператор дороги), в час пик 29 декабря Бажутин на Audi A8 занял целую полосу, встал на "аварийке" перед пунктом пропуска на Благодатной и затеял эксперимент с шлагбаумом, раскачивая его. Вмешалась охрана, но ее было мало, и приехал наряд.

Бажутин исправно попадает в полицию. В начале ноября у него вышел конфликт с пушкинским патрулем, а в мае его задерживали в Химках. Известность мужчина получил на акциях против системы "Платон".


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
В ЗСД раскрыли подробности конфликта с лидером движения дальнобойщиков
Лидера движения дальнобойщиков задержали за конфликт с сотрудниками ЗСД
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Лидеру дальнобойщиков грозит 15 суток ареста после скандала на ЗСД
«Ауди» на Бестужевской разломала «ГАЗель»
На месте тройного ДТП на «Коле» работают спасатели
В ЗСД раскрыли подробности конфликта с лидером движения дальнобойщиков
В компаниии «Усть-Луга» прокомментировали задержание Валерия Израйлита
Строители путепровода в Мге снова оставили жителей без воды
Лидера движения дальнобойщиков задержали за конфликт с сотрудниками ЗСД
В Дамаске вновь обстреляли посольство России
Предполагаемый сообщник подозреваемого в теракте в Берлине, отпущен
Порошенко боится терактов на Украине
ФСБ передала привет Израйлиту от Тимченко
Битва за алкоголь
Сколько с полицией ни пей, она все вынесет
Перегруз и атака - версии крушения Ту-154
Военный ТУ-154 пропал с радаров
Два по сто миллионов в один Следком
Женское в деле генерала Быкова
Самые нужные силовики
Профессор залил любовь бетоном
Почему “Везет” не отвечает
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Nota Bene: К 100-летию начала революционного кошмара

фото из социальных сетей

Петербуржец купил за 40 млн Rolls-Royce, а выехал из салона на Малой Морской с живым львом

скриншот с сайта youtube.com

В Сети появилось видео работающих на месте крушения Ту-154 водолазов

Сергей Михайличенко

Как Шерлок Холмс и Медный всадник улетели в Новый год с Дворцовой площади

Готовы ли вы стать нефтяником?

Сергей Николаев

Николай Цискаридзе и Владимир Гусев дали бал в Михайловском замке

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.