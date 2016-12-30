Песков в ответ на санкции пообещал США «существенный дискомфорт»

Реакция на принципах взаимности приведет к тому, что американской стороне будет нанесен дискомфорт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив во «вмешательстве в выборы» и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал «работниками российской разведки». Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США вновь не предъявили.



«Безусловно, адекватная и основанная на принципах взаимности реакция приведет к тому, что также будет нанесен существенный дискомфорт и американской стороне», — сказал Песков журналистам.



«Поэтому какой-то срочности сейчас нет. Но в любом случае решения в отношении таких шагов будет принимать президент России», — добавил он.