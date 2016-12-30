СКА проиграл «Локомотиву»

Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Встреча, прошедшая в четверг, 29 декабря, в Северной столице, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Шайбами в составе победителей отметились Петри Контиола (на 4-й минуте) и Брэндон Козун (39). В составе СКА ворота поразил Илья Ковальчук (41).



«Локомотив» добился третьей победы подряд, СКА потерпел второе поражение кряду.



СКА в следующем матче сыграет 3 января на выезде с минским «Динамо», «Локомотив» в этот же день на выезде встретится с «Сибирью» из Новосибирска.