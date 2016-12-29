Информационный стенд у «Авроры» поменяют из-за орфографических ошибок

Орфографические ошибки в правилах, нанесенных на стекло информационного стенда у трапа «Авроры», спустя почти полгода после его появления заметили читатели «Фонтанки». Кто оформлял стенд — неизвестно.

В пресс-службе Центрального военно-морского музея, филиалом которого является музей «Авроры», 29 декабря сообщили, что если рассматривать правила как элемент отделки, то это действительно ответственность музея. Как выяснила «Фонтанка», город выделил землю и помог финансово построить четыре павильона. Временные постройки перешли в ведение музея, который разместил внутри охранный пункт, кассу и колясочную.

В пресс-службе ЦВММ пояснили, что музей — бюджетное учреждение, в котором нет подсобных мастерских, чтобы своими силами исправить недоработки. И денег, соответственно, тоже на такие работы нет. Если в музее решат заменить информацию на стенде, сказали в пресс-службе, то придется снова проходить через стандартную процедуру: конкурс, закупки. Фотографии, которые сделали читатели «Фонтанки», направили в научно-информационный отдел Центрального Военно-морского музея. Дальше решать судьбу стенда будут уже там.

Впрочем, оказалось, что в музее об ошибках уже знают. Об этом сказал «Фонтанке» заведующий филиалом Центрального Военно-морского музея Николай Аврамов. Он добавил, что в следующем году их обязательно исправят. Цена ошибок в орфографии возле символа флота и города не уточняется.

Напомним, павильоны появились немногим позже возвращения отремонтированной «Авроры» на место стоянки в ночь на 16 июля. В День ВМФ на борту крейсера побывал Владимир Путин. Общий объем финансирования госконтракта по ремонту крейсера № 1 оценивается в 840 миллионов рублей. Петербургское УФАС после ремонта перепроверило работу Кронштадтского морского завода и возбудило более 20 административных дел за нарушения закона о гособоронзаказе и закона о защите конкуренции. При этом стоимость билетов на корабль боевой славы после ремонта выросла от ста рублей до двухсот для детей и до четырехсот для взрослых российских граждан. Губернатор Петербурга Сергей Полтавченко пообещал обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу бесплатный вход на «Аврору» для школьников.