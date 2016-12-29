Росгвардия позвала бизнес на улицы Петербурга

Росгвардия потребовала у охранного бизнеса соучастия в обеспечении порядка на улицах Петербурга. "И сами бы справились, но вместе веселее", – объяснили гвардейцы президента.

Как следует из сообщения ведомства, в конце 2016 года начальник петербургской Росгвардии (РГ) Андрей Бакуменко провел встречу с охранным бизнесом и напутствовал его на год грядущий:

"Необходимо, чтобы сотрудники частных структур, осуществляя охранную деятельность по договорам, при этом активно оказывали помощь правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и безопасности граждан", — отметил полковник Бакуменко.

Гендиректор охранной фирмы "Титан" Сергей Алексеев признал, что бизнес несет социальную ответственность за безопасность жизни и имущества граждан, и согласился:

"Только совместными усилиями всех ведомств возможно существенно поднять уровень безопасности и качество охранных услуг".

Синергия государственной мощи и частной на улицах Петербурга – дело решеное. Уже создан координационный совет. В президиум вошли РГ и руководители двенадцати крупнейших ЧОПов.