Петербургская компания попала под американские санкции из-за кибератак

Министерство финансов США объявило список компаний и физических лиц, в отношении которых вводятся санкции из-за кибератак во время президентской избирательной компании.

Под санкции попали Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков, которых американские власти считают сотрудниками российской военной разведки, и Алексей Белан, считающийся латвийским гражданином.

Санкции введены также в отношении трех компаний. Это московские НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и "ЦОР Секьюрити", а также петербургское ООО "Специальный технологический центр".

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СТЦ» учреждено в 2001 году, сегодня его участниками являются 8 граждан России. Как сообщается на сайте компании, она занимает «лидирующее положение в сфере производства средств и комплексов радиоконтроля».

В 2015 году ООО «СТЦ» получило государственных контрактов от Минобороны и других силовых ведомств более, чем на 190 млн руб., в 2016 году — более, чем на 330 млн руб.

Судя по открытым данным, деятельность компании связана в основном с производством беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Отметим, что санкции введены также против Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления Генштаба.