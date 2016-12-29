В Минобороны заменили Ту-154 на Ил-62М

В связи с приостановкой полетов Ту-154Б2 из-за крушения 25 декабря Минобороны РФ стало использовать для доставки личного состава Ил-62М. На московском военном аэродроме Чкаловский 29 декабря начались учебно-тренировочные полеты экипажей на Ил-62М. Эту информацию "Фонтанке" подтвердил источник в Минобороны РФ.

Первый Ил-62М взлетел в 1969 году, производился до 1995 года. Это первый советский реактивный дальнемагистральный самолет. Максимальная дальность его полета 11050 километров. В его салоне установлено 186 кресел. По данным из открытых источников, в составе ВКС РФ летает всего семь Ил-62М.