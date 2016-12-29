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29.12.2016 22:59
35 Комментариев

США высылают из страны 35 российских дипломатов

Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации.

Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. Фамилии и имена пока не уточняются.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми, сообщает РИА Новости.

Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах «попыткой делегитимизации» итогов выборов.


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комментарии пользователей (35)
Snaky
30 декабря 2016 г. 00:50
Требую адекватного ассиметричного ответа! Например — уволить без выходного пособия ведущих инженеров-разрабов оборонки!
sergeip
30 декабря 2016 г. 00:19
Сюжет "Елки -35" от Камеди Клаба. Причем, не тридцать пятая серия, а минус тридцать пять.
внук_блокадников
30 декабря 2016 г. 00:11
Modest: так только враги рассуждают, а настоящие патриоты искренне радуются, когда домой
Modest
30 декабря 2016 г. 00:07
внук_блокадников: Кулаки крепко сжимают ручки чемоданов, но лица светятся радостью от скорой встречи с Родиной. Как давно они не ходили по снежной каше на тротуарах, не подскальзывались на игривом гололеде, не стояли в пробках родных улиц и проспектов...
Modest
30 декабря 2016 г. 00:03
ТеКС: Нам таки надо вести непримиримую борьбу с группой трампнашистов, засевших в думе и устроивших провокационную овацию на избрание президента враждебной нам страны, ярого врага всего прогрессивного человечества — Трампа.
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