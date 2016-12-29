Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации.



Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. Фамилии и имена пока не уточняются.



Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми, сообщает РИА Новости.



Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.



В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах «попыткой делегитимизации» итогов выборов.