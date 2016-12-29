США высылают из страны 35 российских дипломатов
Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации.
Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. Фамилии и имена пока не уточняются.
Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми, сообщает РИА Новости.
Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.
В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах «попыткой делегитимизации» итогов выборов.