В ЗСД раскрыли подробности конфликта с лидером движения дальнобойщиков

В консорциуме «Магистраль Северной столицы» прокомментировали конфликт лидера движения дальнобойщиков ОПР Андрей Бажутина с сотрудниками ЗСД, в результате которого тот очутился в 51 отделе полиции, где ему предстоит провести ближайшие сутки.

В пресс-службе МСС «Фонтанке» сообщили, что Бажутин находился за рулем Audi A8 (автомобиль представительского класса, рыночная стоимость которого, в среднем, составляет 4 млн рублей — Прим.ред.). В час пик 29 декабря автомобиль остановился на пункте пропуска на Благодатной улице, заблокировал полосу, включив «аварийку», после чего водитель, по словам пресс-службы, принялся раскачивать шлагбаум. «Охрана вежливо и корректно попросила оплатить проезд и не трогать имущество, он не внял и продолжил эксперименты и пришлось вызвать полицию», – рассказал начальник отдела по связям с общественностью «Магистрали Северной столицы» Андрей Цапу и отметил, что в течение года эта Audi с московскими регистрационными знаками несколько раз фиксировалась на ЗСД в момент проезда без оплаты. Однажды иномарка сломала шлагбаум и сотрудники магистрали вызвали ГИБДД, чтобы зафиксировать происшествие.

Напомним, ранее координатор движения дальнобойщиков Сергей Владимиров рассказал, что сегодня днем Бажутин приехал на пункт взимания платы у съезда на Благодатную улицу, чтобы проверить исправен ли там шглабаум, который ранее якобы сомал его сын. Проверка переросла в конфликт с сотрудниками ЗСД, после чего Бажутин отправился в полицию.