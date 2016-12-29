В компаниии «Усть-Луга» прокомментировали задержание Валерия Израйлита
В компании «Усть-Луга» прокомментировали арест председателя совета директоров Валерия Израйлита, которому вменяют хищение 1,5 млрд рублей.
Напомним, вечером 28 декабря Израйлит был арестован Дзержинским судом. ФСБ вменила ему хищения на 1,5 млрд. По данным "Фонтанки", Израйлит подозревается в мошенническом хищении (статья 159 УК) около 1,5 млрд рублей, выделенных для порта. По версии следствия, деньги отправлялись в офшоры через подставные фирмы.
В пресс-службе порта подтвердили оперативно-следственные мероприятия, но подчеркнули, что компания продолжает работу в штатном режиме.
«В случае необходимости мы готовы оказать любое посильное содействие правоохранительным органам. Объявление процессуальных действий по отношению к акционеру, безусловно, не скажется на экономической политике компании. Диалог ведётся в юридическом поле. За более подробной информацией следует обратиться к адвокату, сопровождающему ситуацию», – говорится в сообщении.