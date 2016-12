Никита Ломагин о том, как на Западе изучают блокаду Ленинграда

29.12.2016 22:18

В журнале The Guardian опубликовали выдержки из научной работы профессора Бостонского университета Алексис Пери "Война внутри. Дневники блокадного Ленинграда". О том, как на Западе изучают историю блокады, а также о том, почему эта публикация вызвала такую реакцию в России, рассказал историк Никита Ломагин.

"Я становлюсь животным. Нет хуже чувства, когда все твои мысли о еде" (Берта Золотникова), "Это ужасно, одни скелеты, а не люди, что с нами будет?" (Иван Савинков), "Все одряхлели и сморщились, груди впали, животы раздулись, а вместо рук и ног из морщин торчат одни кости" ( Александра Любовская) – это лишь несколько цитат из дневниковых записей жителей блокадного Ленинграда, которые вошли в текст научной работы профессора Бостонского университета Алексис Пери "Война внутри. Дневники блокадного Ленинграда" (The War Within: Diaries from the Siege of Leningrad).

Публикация The Guardian, посвященная этому исследованию американского слависта, вызвала недовольство депутата ГосДумы Виталия Милонова, а также, например, председателя общественной организации "Жители Блокадного Ленинграда" Елены Тихомировой. Они посчитали, что Алексис Пери подходит к изучению блокады черезчур прагматично и не чувствует в полной мере трагизма связанных с блокадой событий.

В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] известный петербургский историк, исследователь блокады Никита Ломагин сообщил, что хорошо знает Алексис Пери. Также он рассказал о том, как на Западе изучают блокаду и посоветовал всем возмущенным сначала ознакомится с исследованием, а потом уже делать выводы об отношении американского профессора к этой теме:

Интервью Никиты Ломагина также читайте в материале Евгения Хакназарова "Каннибалы и преступники в блокаду дневников не вели".

Аудиоподкаст эфира: