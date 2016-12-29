Лидера движения дальнобойщиков задержали за конфликт с сотрудниками ЗСД

Лидер движения дальнобойщиков ОПР Андрей Бажутин задержан на сутки в 51 отделе полиции в результате конфликта с сотрудниками ЗСД.

Как сообщил «Фонтанке» координатор ОПР Сергей Владимиров, сегодня днем Бажутин приехал на пункт взимания платы у съезда на Благодатную улицу, чтобы проверить исправен ли там шглабаум

«Андрею пришло сообщение, что его сын, якобы, управляя легковушкой, сломал шлагбаум на ЗСД. И Андрей решил заснять на видео доказательство того, что шлагбаум исправен», – рассказал Владимиров. - Но когда он вышел из машины и стал рукой двигать шлагбаум, чтобы показазть, что он цел, сотрудники ЗСД применили к нему силу».

По заявлению сотрудников пропускного пункта была вызвана полиция, после чего Бажутина задержали на сутки за хулиганство.

В настоящий момент «Фонтанка» ожидает комментария пресс-службы консорциума «Магистраль Северной столицы».