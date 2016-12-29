Петербуржцам разрешили устраивать салюты по 29 адресам
В Петербурге разрешили запускать салюты и фейерверки по 29 адресам. Список опубликовало ГУ МЧС по городу и области.
Горожане смогут устроить фойер-шоу по следующим адресам:
1. Санкт-Петербург, в створе проспекта Луначарского и улицы Демьяна Бедного
2. Санкт-Петербург, напротив дома 114, корпус 2, по проспекту Металлистов
3. Санкт-Петербург, аллея Славы Пожарных
4. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, д. 4, корп. 3
5. г. Сестрорецк, пл. Свободы
6. п. Песочный, площадь перед Домом культуры и творчества
7. г. Зеленогорск, Банковская пл
8. п. Белоостров, ул. Восточная, д. 11а
9. п. Репино, Муниципальный парк, ул. Нагорная
10. п. Молодежное, ш. Приморское, д. 659
11. п. Солнечное, 1-я Боровая, д. 1
12. п. Комарово, ул. Привокзальная – Привокзальная пл. (около платформы) .
13. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 11, парк Авиаторов
14. Санкт-Петербург, ш. Московского, д. 1, парк Городов Героев
15. Территория между ул. Бухарестской и Загребским бульваром (вблизи дома № 9 по Загребскому бульвару)
16. Парк Интернационалистов (пересечение ул. Бухарестской и пр. Славы)
17. Парк "Озеро Долгое" (пересечение пр. Королева и ул. Ольховой)
18. п. Лисий Нос, ш. Приморское, д. 48
19. п. Ольгино, Коннолахтинский пр., д. 3
20. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, Парк «Малиновка» .
21. п. Стрельна, ш. Петербургское, д. 69
22. Новый Петергоф, ш. Ропшинское, 8 (площадка за торговым центром)
23. Новый Петергоф, ул. Разводная (напротив дома № 29)
24. Старый Петергоф, ул. Шахматова (напротив дома № 14, корп. 1)
25. г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 32-36 (площадь у Фонтана) .
26. г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 28
27. г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16
28. п. Горелово, ул. Политрука Пасечника (напротив д.1)
29. Пересечение ул. Литке и дороги к ДЮСШ у дома 11/37