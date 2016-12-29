Ряд чиновников Крыма подали в отставку или отстранены от работы

Ряд чиновников правительства республики Крым подали в отставку или отстранены от работы в связи с проводимой служебной проверкой.



Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал принять ряд кадровых решений в республиканских и муниципальных органах власти. Он планировал сообщить о кадровых изменениях в пятницу в ходе итоговой пресс-конференции.



«Заявление об отставке подал вице-премьер Олег Казурин», — сообщил РИА Новости источник в совете министров Крыма.



Казурин был назначен на должность вице-премьера правительства Крыма в начале 2016 года, перейдя на эту работу из правительства Севастополя. Казурин курировал вопросы строительной политики, транспорта и реализацию федеральной целевой программы развития Крыма.



Заявление об увольнении подал также главный архитектор Крыма Александр Кузнецов, который проработал в должности с середины 2015 года, сообщил источник. Кроме того, отстранен от работы глава службы капитального строительства республики Крым Иван Пойда.



«Иван Пойда отстранен от исполнения обязанностей в связи с проведением проверки», — сказал источник.