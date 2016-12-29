Путин и Асад обсудили прекращение огня в Сирии

Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад в телефонном разговоре обсудили договоренности о прекращении огня в САР и переходе к политическому процессу, сообщает 29 декабря пресс-служба Кремля.



«Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Дана высокая оценка достигнутым при посредничестве России и Турции договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу. Сирийский лидер выразил готовность к их соблюдению», — говорится в сообщении.



Как отмечается, высказано общее мнение, что запуск в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию «явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса».



Ранее Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.