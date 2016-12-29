"Фонтанка" за 60 секунд — 29 декабря

До Нового года – два дня. Глава совета директоров порта «Усть-Луга» встретит его под следствием, стадион на Крестовском — в процессе передачи в городскую собственность, а вице-спикер ЗакСа — размышляя, как объяснить прокуратуре, за что его прозвали «расческой».

Бизнес-элиты опять переживают стресс. Арестован глава совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит.

Работы по созданию и отладке инфраструктуры стадиона на Крестовском должны завершиться к 1 мая 2017 года. Но, как утверждает вице-губернатор Албин, технически стадион будет готов к матчу, как только оттает поле.

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров проведет январские праздники на греческой горе Афон. Там тепло — и общество отборное.

Прокуратура Санкт-Петербурга заново проверит инцидент на выборах 2011 года с участием ныне вице-спикера ЗакСа, единоросса Анатолия Дроздова. Который заталкивал расческой бюллетени в урну для голосования. Пять лет прошло — но это кино по-прежнему популярно в Интернете.

Кстати, в ближайшие пять лет в городской прокуратуре ожидается стабильность — полномочия прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко продлены.

Историк Никита Ломагин объяснил «Фонтанке», почему английская дама-историк, имея правильные предпосылки, неправильно поняла, с кем сражались жители блокадного Ленинграда.

«Фонтанка» поговорила с главой КИО Александром Семчуковым – и получила предложение взять в аренду Тучков буян. Заодно Семчуков объяснил, почему с Дворцовой площади так трудно изгнать нелегальную автолавку.

В Петербурге суд признал бывшую гражданскую жену футболиста Александра Кержакова виновной в хранении наркотиков и оштрафовал на 4000 рублей. Зелья оказалось мало для возбуждения уголовного дела. А когда-то девушка утверждала, что наркозависимость, из-за которой ее ограничили в родительских правах, блеф.

Под занавес года на экраны вышел «Викинг» – биография юного князя Владимира с Данилой Козловским в главной роли. "Малоубедительная миротворческая миссия" – считает «Афиша» «Фонтанки». А гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов нашел слова пожестче.

А благотворительный медиабренд «Летающие звери», слон Прабу и команда смогли помочь 25 детям, подопечным фонда AdVita («Ради жизни»), да еще и оплатить часть расходов детской городской больницы №1 Петербурга и детского отделения Первого меда.