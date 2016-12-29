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29.12.2016 20:38
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Как из Кудрово скотовозки пытались выгнать

Когорта силовиков и чиновников одержала тактическую победу над нелегальными перевозчиками в Кудрово. Гонки за переполненной маршруткой и конфискация скотовозок прилагались. 47news услышал про девять миллионов за крышу от хозяина с собачкой.
Как из Кудрово скотовозки пытались выгнать

Утром 28 декабря на два маршрута сообщением "Кудрово — метро Дыбенко" вышли 15 автобусов ПАЗ. Это событие стало тактической победой дорожной полиции, чиновников транспортного блока правительства Ленобласти, Ростехнадзора, Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора, Управления по вопросам миграции полицейского Главка, налоговой и чиновников из правительства Петербурга. Этим же днем эвакуировали три нелегальные маршрутки, водителей отправили на депортацию. А неделей ранее – пять. Владельцам грозят уголовные дела по статье 238 УК ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Если их, конечно, найдут.

Ни для кого не секрет, что такие агломерации Петербурга на территории Ленобласти как Мурино, Новодевяткино и Кудрово, стали жертвами градостроительных ошибок. Например, разрешения на строительство выдавались без понимания логистики. С каждым новым введенным домом ситуация ухудшается. Зарегистрированных жителей в Кудрово 12670 человек. Реальные оценки разнятся от 18 до 30 тысяч. Подавляющее большинство работает в Петербурге. До станции метро "Дыбенко" при этом примерно три километра.

"Это, пожалуй, самый выгодный маршрут на территории Ленобласти. Столь короткое плечо и количество пассажиров говорят сами за себя", – отметил зампредседателя комитета по ЖКХ и транспорту правительства Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Понятно, что десять микроавтобусов "Фольксваген Крафтер" легального перевозчика, работающего на маршруте, не справлялись. На дорогах появились нелегалы. Их транспорт в большинстве своем переделан из отслуживших свой срок грузовых микроавтобусов. В бортах вырезаны окна, внутри – лавки или сидения вдоль бортов, задние двери заварены. Заводятся машины зачастую не ключом зажигания, а напрямую проводами. В народе их зовут скотовозками.

Полностью материал, фото и видео материалы – в тексте 47news.ru

Виктор Смирнов


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