Как Смольный стадион по частям сдавал

Смольный предъявил горожанам готовый стадион на Крестовском острове. Ради заветного документа о вводе строительство поделили на 2 этапа. И сдали первый.

Кажется, впервые чиновники и строители стадиона на Крестовском были искренне рады видеть друг друга. Главы и сотрудники комитетов, входя на главный ярус новенького стадиона, жали руки строителям в фирменных куртках, улыбались, беседовали. С каждой минутой на площадке становилось все оживленнее. Все ждали приезда губернатора. Георгий Полтавченко должен был объявить – конец авралу, можно выдохнуть, стадион сдан.

Последняя неделя декабря для Смольного выдалась нервной. 26-го наступил день сдачи стадиона Крестовского острова — главного городского долгостроя последних 10 лет. Ввести арену в срок было делом чести. Еще летом администрация рискнула имиджем Петербурга и своей репутацией, разорвав со скандалом контракт с «Трансстроем». Тогда говорили – решение о смене генподрядчика согласовывалось в Кремле.

В понедельник 26-го комитет по строительству доставил коробки с пятью тысячами документов в Ростехнадзор. Инспекторы работали до полуночи, но в тот же день, вопреки всем расчетам Смольного, добро на ввод так и не выдали. Глава комитета Сергей Морозов спешно уехал в Москву.

Наконец, 29-го Смольный объявил, что готов показать стадион изнутри, впервые за последние 9 месяцев. Ради этого в чашу закатили спящее снаружи выкатное поле. Лестницы и коридоры оттерли, принесли мебель.

Экскурсию повели по «классическому» маршруту — vip-ложи, площадка над верхним ярусом трибун. Затем — еще выше, в единый центр управления ареной. Из-под самой кровли за зрителями будут присматривать сотрудники ФСБ и ФСО.

Благополучную картинку портили лишь небольшие детали — чернеющий экран одного из двух гигантских табло, отсутствие в клозетах горячей воды и колышущийся за стыками кровли отрез брезента. «Это не брезент, а мембрана, элемент консервации стадиона на зиму», – потом объяснил «Фонтанке» вице-губернатор Игорь Албин. Она пробудет на кровле до весны, чтобы «в случае осадков не потерять отделку».

Все остальные помещения стадиона — в полной готовности. Слова о незавершенной отделке и отсутствии сетей, распространяют враги, заверили в Смольном. Но под трибуны журналистов пускать ни в какую не стали.

Зато позволили осмотреть незапроектирован ную достопримечатель ность. На главном ярусе, где по кругу откроется ресторанная зона, обустроил себе временный кабинет Игорь Албин. Стол для совещаний, стулья. С восточной стороны — красный угол с иконами и самоваром, чуть ближе — портреты Путина и Полтавченко.

Последние два месяца вице-губернатор и весь строительный блок Смольного работал на стройке без выходных. За каждым комитетом закрепили свою часть арены. Комитет по градостроительст ву курировал отделку 6 этажа, это 32-я отметка, комитет по благоустройству — укладку газонов. А комитету по охране памятников — помимо кассовых павильонов достался сектор «А» с раздевалками и разминочными футболистов.

– Решили проблему с розетками за шкафами для переодевания? – спросила «Фонтанка» главу КГИОП Сергея Макарова, прогуливающегося вдоль поля.

– Решили, решили, и телевизоры перенесли. К моему сектору претензий нет, – рассказал Сергей Макаров. Он был в приподнятом настроении — скоро наступит новый год, год без работы на стадионе. Его коллега, глава КГА Владимир Григорьев, и вовсе, не дожидаясь сдачи, уехал в отпуск.

К приезду губернатора на стадионе зазвучали песни из патриотического репертуара. Задумчиво смотрел на зеленое поле, опираясь на парапет, генеральный директор «ЛенСпецСМУ» Геннадий Щербина. Смольный попросил подсобить со сдачей арены и городских застройщиков, за скромную плату.

– Мы уже закончили, ушли со стадиона, все застройщики ушли, – кивнул Геннадий Щербина.

– Заработали?

– Мы же не за деньги работали. Мы городу помогаем, – ответил строитель.

Наконец, ожидание кончилось. Возник, утром вернувшийся из Москвы, Сергей Морозов.

Губернатор поднялся к журналистам в сопровождении Игоря Албина. И не с пустыми руками. Вице-губернатор гордо продемонстрирова л свеженькое разрешение на ввод стадиона.

Это не означает, что работы закончились. Еще 3 месяца «Метрострой» будет вести пуско-наладку систем, ликвидировать дефекты, устанавливать оборудование — спортивное, медицинское, ресторанное, объяснил Игорь Албин.

Перед сдачей арены Смольный провернул небольшую хитрость. В начале декабря из экспертизы вышла последняя версия проекта стадиона. И комитет по строительству, на его основании получил новое разрешение на строительство. Стройку разделили на 2 этапа. Первый назвали возведением арены. Второй — адаптацией объекта к требованиям ФИФА.

Собственно, первый этап торжественно сдал 29-го числа «Метрострой». А второй, уже спокойней, без такого аврала завершится к 1 мая.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»