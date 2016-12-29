«Питерлэнд» слили из «Вотервиля»

Норвежская Wenaas group расторгла договор аренды аквапарка на Васильевском острове с «Питерлэндом» Александра Кожина. Причиной разрыва отношений стал конфликт из-за арендной платы.

Если владельцу и арендатору не удастся прийти к компромиссу, то скандальный аквапарк, проработавший после последнего закрытия чуть более года и вновь прекративший работу, может осушить бассейны надолго. Быстро найти нового оператора норвежцам удастся навряд ли, считают участники рынка.

О том, что ООО «Аквапарк Билдинг», дочка норвежской компании Wenaas Group, расторгло договор аренды с ООО «Аквапарк «Питерлэнд» в одностороннем порядке, рассказал «Фонтанке» его генеральный директор Георгий Чернов. По словам Чернова, причиной стала «огромная задолженность» по арендной плате. Сумму топ-менеджер не назвал, однако отметил, что компания «не стала бы расторгать договор из-за небольших текущих задолженностей». «В бизнесе бывают временные долги, но мы не увидели желания погашать их», – заявил он.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что аквапарк «Питерлэнд-2» на улице Кораблестроителей 23 декабря остановил работу. На своем сайте компания объяснила это «техническими причинами». Однако что это за причины и когда они будут устранены, в компании пояснить не смогли.

Георгий Чернов сообщил, что водный комплекс был закрыт по его распоряжению «после соблюдения всех требуемых по российскому законодательству процедур». О дальнейшей судьбе аквапарка Wenaas будет думать после новогодних праздников. Впрочем, если владельцы «Питерлэнда» согласятся погасить долги, норвежцы готовы перезаключить договор с ними.

В пресс-службе «Питерлэнда» рассказали несколько иную версию событий. «Арендная ставка, выставленная компанией-собственником водного комплекса, была завышенной, что не давало прибыли аквапарку «Питерлэнд 2», – пояснили «Фонтанке» в компании. В данный момент стороны не могут договориться о дальнейшей аренде аквапарка, как следствие, «Питерлэнд 2» не функционирует, добавила представитель компании, однако на вопрос о наличии задолженности ответ получить не удалось.

В картотеке арбитража нет исков ООО «Аквапарк Билдинг» к ООО «Аквапарк «Питерлэнд». На вопрос о перспективе взыскания долгов в судебном порядке Георгий Чернов не ответил.

Это не первый раз, когда аквапарк на Васильевском острове останавливает работу. Запущенный в 2006 году под названием «Вотервиль», комплекс уже апреле 2008 года был вынужден на месяц осушить бассейны по решению Василеостровского районного суда из-за того, что вода в них не соответствовала санитарным нормам. В 2013 году он прекращал деятельность на полгода: проверки, проведенные после того, как в аквапарке утонул 7-летний мальчик, выявили несколько десятков нарушений, хотя само уголовное дело было прекращено. В 2014 году аквапарк снова закрыли для проведения следственных действий после того, как в нем чуть не захлебнулся четырехлетний ребенок. Впрочем, тогда ходили слухи, что «Вотервиль» специально «закрывают» под запущенный в 2012 году аквапарк «Питерлэнд», среди совладельцев которого тогда был Сергей Матвиенко.

Именно «Питерлэнд» летом 2015 года стал арендатором аквапарка на Васильевском острове. В ноябре того же года водный комплекс возобновил работу под вывеской «Питерлэнд-2».

Отказ от самостоятельного управления аквапарком Wenaas объяснила желанием сосредоточиться на гостиничном бизнесе (в Петербурге ей принадлежит несколько отелей, включая Park Inn Пулковская и Park Inn Прибалтийская. – Прим. ред.). Контракт был заключен сроком на пять лет. Его условия не раскрывались, однако NAI Becar оценивала, что арендатор платил не фиксированную ставку, а 4-6% от оборота.

По данным СПАРК, владельцем «Аквапарк «Питерлэнд» является компания «Лиджорио Лимитед», которой также принадлежит ЗАО «Стрёмберг», управляющее ТРК «Питерлэнд» с одноименным аквапарком. Бенефициаром «Лиджорио Лимитед» является Александр Кожин, бывший глава комитета по транспортно-транзитной политике Петербурга.

Генеральный директор ЗАО «Стрёмберг» Алексей Рыжков пояснил «Фонтанке», что арендованный у норвежцев аквапарк не оправдал финансовых ожиданий. Из-за плохой транспортной доступности у него было мало посетителей. «Кроме того, «Питерлэнд 2» не смог отмыться от репутации бывшего «Вотервиля», в котором постоянно происходили ЧП с пострадавшими и трагические случаи», – пояснил он.

Приносил ли прибыль «Питерлэнду» собственный аквапарк, компания не раскрывает. Однако, по данным СПАРК, 2015 год «Аквапарк «Питерлэнд», тогда не взявший в управление бывший «Вотервиль», закончил с убытком в 9 млн рублей, при этом его выручка составила 202 млн рублей, сократившись почти на треть по сравнению с 2014 годом.

Не самая благоприятная ситуация и у торговой части проекта. Так, в 2015 году ЗАО «Стремберг» при выручке 532 млн рублей получило убыток в 103 млн рублей. Кроме того, к компании заявлены требования по неисполненным обязательствам на 579 млн рублей. В 2016 году ситуация, по всей видимости, не улучшилась. «С точки зрения заполняемости «Питерлэнд» не самый успешный проект», – рассказал «Фонтанке» представитель одного из петербургских брокеров, хотя процент свободных площадей не уточнил.

Не добавляет компании устойчивости и корпоративный конфликт. Бывший партнер Александра Кожина челябинский девелопер Артур Никитин, владелец холдинга «Стройсвязьурал 1» (ССУ–1), с 2008 года засыпает исками компании предпринимателя, пытаясь доказать свои права на часть бизнеса, в который он, по его словам, вложил более 1,5 млрд рублей.

Впрочем, если владельцам «Питерлэнда» и Wenaas group не удастся договориться, у норвежцев могут возникнуть проблемы с подбором нового арендатора.

«Найти другого оператора на такой объект невозможно – их просто больше нет», – считает Екатерина Лапина. Единственным логичным выходом может быть возвращение к самостоятельному управлению водным комплексом.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»