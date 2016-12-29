Порошенко рассказал о тысячах кибератак на государственные ведомства

С начала ноября на Украине произошло более шести тысяч кибератак на государственные ведомства, рассказал президент страны Петр Порошенко, сообщается на официальном сайте главы государства.

«В целом в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса обнаружено около 6,5 тысячи спланированных кибератак», — заявил он.

Порошенко также отметил, что вопрос кибербезопасности стоит среди основных вызовов сегодняшнего дня.