Предполагаемый сообщник подозреваемого в теракте в Берлине, отпущен

Генпрокуратура ФРГ отпустила предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, подозреваемого в теракте в Берлине, сообщила официальный представитель ведомства.

«Дальнейшее расследование показало, что предварительно задержанный не состоял в возможном контакте с Анисом Амри, он был отпущен», — заявила она в прямом эфире телеканала N24.

Ранее 40-летний гражданин Туниса был задержан в связи с тем, что номер его телефона был сохранен в мобильном Аниса Амри, передает РИА Новости.

Следствие подозревало его в том, что мужчина мог быть вовлечен в подготовку теракта. В четверг генпрокуратура заявила о том, что в отношении задержанного может быть принято решение об аресте.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.