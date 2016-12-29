Путин отклонил закон о создании в РФ информационной системы "Контингент обучающихся"

Президент России Владимир Путин отклонил закон, предусматривающий создание в РФ информационной системы «Контингент обучающихся», включающей в себя сведения об образовательных организациях и успеваемости обучающихся, сообщается на сайте Кремля.

Ранее к проекту закона были внесены поправки, относящиеся к правительственному законопроекту о создании единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам. Законопроектом предлагалось наделить федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере образования, а также органы власти в сфере массовых коммуникаций необходимыми полномочиями по обработке персональных данных.

Сообщалось, что поправки определяли конкретное название данной системы — «Контингент обучающихся» – и уточняли перечень сведений, включенных в нее.

«Полагаю, что федеральным законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах «Контингент обучающихся» субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системе «Контингент обучающихся», а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность», — говорится в письмах президента председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.