«Газпром» создал в России мощности под «Турецкий поток»

«Газпром» в 2016 году полностью закончил создание на российской территории мощностей для подачи газа в трубопровод «Турецкий поток». Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

Он отметил, что «получены разрешения и согласования», и во второй половине 2017 года будет начата укладка трубы в Черном море.

«Надо отметить то, что в этом году мы с вами в полном объеме закончили создание на российской территории мощностей для подачи 31,5 млрд кубометров газа в газопровод «Турецкий поток». Это касается и линейной части, это касается и компрессорных станций. То есть готовность с российской стороны для поставок газа по «Турецкому потоку» по итогам нашей работы в 2016 году стопроцентная», — сказал Миллер на селекторном совещании.

Ранее сообщалось, что инвестиции в морской участок «Турецкого потока» составят €7 млрд.