Порошенко боится терактов на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране сохраняется вероятность террористических актов и диверсий на объектах государственной важности.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что силовикам не поступала информация о возможных терактах в стране в период праздников, сообщает РИА Новости.

«Сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры», — цитирует слова Порошенко пресс-служба его администрации.

Как заявил Порошенко, в стране выстроена хорошая работа Службы безопасности, которая способна вовремя предупреждать такие действия.