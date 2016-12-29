Де Мистура приветствовал соглашение о перемирии в Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура приветствует соглашение о прекращении боевых действий в Сирии между правительством и группами вооруженной оппозиции, которое вступает в силу с 30 декабря, и рассчитывает, что его реализация поможет проложить путь к продуктивным переговорам в Астане. Об этом говорится в заявлении, распространенном от имени офиса Де Мистуры.

«Спецпосланник приветствует объявление прекращения огня по всей стране между правительством Сирии и группами вооруженной оппозиции в Сирии, которое начнет действовать с 00.00 в пятницу, 30 декабря 2016 года. Спецпосланник отмечает, что полноценное прекращение боевых действий остается основой программы, заложенной в резолюции Совета Безопасности ООН 2254», — отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что де Мистура также «надеется, что реализация соглашения сможет спасти жизни мирных граждан, облегчить доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии и проложит путь к продуктивным переговорам в Астане».

«Позиция спецпосланника заключается в том, что эта ситуация должна способствовать инклюзивным и продуктивным межсирийским переговорам, которые планируется созвать 8 февраля 2017 года под эгидой ООН», — добавили в офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.