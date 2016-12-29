На ЗСД в районе Белоострова планируют построить новую развязку

Смольный принял решение о строительстве транспортной развязки на пересечении ЗСД и Нового шоссе. В четверг, 29 декабря, комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга подписал распоряжение о подготовке документации по планировке территории, на которой будет размещен новый линейный объект. Развязка на пересечении ЗСД (в районе Белоострова) поможет быстрее попадать на Приморское шоссе для следования в Курортный район.

На подготовку документации по планировке территории Смольный отводит ровно год. Бумажный этап работы будет завершен до 30 декабря 2017 года. В задании в том числе указано, что должна быть определена зона строительства развязки, а также определены границы участков, предполагаемых к «изъятию для муниципальных нужд».

Как ранее сообщала «Фонтанка», концессионер ЗСД – «Магистраль Северной столицы» – представил Смольному проекты трех развязок: съезд с ЗСД на Васильевский в створе Шкиперского протока, съезд на Шуваловский проспект и на Новое шоссе в районе Белоострова. Стоимость работ пока не уточняется, как и источник финансирования. Ранее глава «МСС» Алексей Бнатов сообщал, что компания-концессионер готова инвестировать свои средства в строительство новых транспортных развязок с ЗСД.