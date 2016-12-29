В России менеджеры-мужчины получают зарплату в полтора раза больше, чем женщины

На руководящих постах в России мужчины в среднем получают почти на 30 тыс. руб. больше, чем женщины-руководители, следует из данных Росстата за 2015 год (выборочное обследование в октябре). В прошлом году мужчины-руководители получали в среднем 70,7 тыс. руб., а женщины — 49,7 тыс. руб. Доля женщин среди руководителей составляет 47,5%.

Зарплата женщин в России в среднем на 10,6 тыс. руб. меньше, чем у мужчин. При этом более половины работников в стране — женщины (53,6%). Среди безработных, согласно данным Росстата, мужчин больше на 328 тыс. человек: безработных мужчин в 2015 году было 2,296 млн, а женщин — 1,968 млн.

Мужчины, занимающие позиции специалистов высшего уровня квалификации, получали в 2015 году в среднем 45,2 тыс. руб., а женщины — 33,5 тыс. руб. (доля женщин — почти 70%). Специалисты в области правовой, социальной работы, культуры и спорта из числа женщин получали только 19,8 тыс. руб., а мужчины в среднем на 31,4 тыс. руб. больше — 51,2 тыс. руб.

Зарплаты женщины (20,5 тыс. руб.) превышает зарплаты мужчин (19,5 тыс. руб.) только в сфере сельского хозяйства и рыболовства.

Своим заработком вполне удовлетворены 34,1% женщин и 39,8% мужчин, не вполне удовлетворены 51,2% женщин и 49,1% мужчин, совсем недовольны 14,7% женщин и 11,1% мужчин.