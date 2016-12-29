Киев передал ДНР и ЛНР 15 пленных

В районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» на окраине Горловки украинские должностные лица передали представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 15 пленных. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что десять человек были переданы уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой, пятеро — руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольге Кобцевой.

«Я надеюсь, что у девяти из тех, кто сегодня выходит, будут на руках акты помилования от президента Украины. Это было первое требование в Минске, чтобы они были процессуально очищены. Семь женщин будет в этом списке, из них одну девушку, Андриенко Александру, мы очень давно ждали. Девушка перенесла в плену такое, что ей не позавидуешь», — сказала Морозова.

Двумя днями ранее власти ДНР передали в качестве жеста доброй воли украинской стороне двух пленных женщин. Представлявший Киев глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан отметил, что это событие «будет способствовать ускорению процесса обмена пленными в Донбассе».