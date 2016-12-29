Посол Греции в Бразилии пропал в Рио-де-Жанейро

Греческий посол в Бразилии Кириакос Амиридис пропал в Рио-де-Жанейро, сообщает издание Folha de Sao Paolo со ссылкой на гражданскую полицию.

По данным газеты, в последний раз дипломата видели в понедельник, 26 декабря. Тогда же с ним связывались по SMS. Отмечается, что официально Амиридис ушел на праздники и должен появиться на рабочем месте не ранее 9 января, пишет РИА Новости.

Поиском греческого посла занимается бразильская полиция, а также министерство иностранных дел страны.