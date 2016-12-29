Миллер: "Северный поток" загружен более чем на сто процентов

Газопровод «Северный поток», соединяющий Россию и Германию, загружен более чем на 100%, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«По оперативным данным на сегодняшнее утро, «Северный поток» загружен даже больше, чем на 100%. Более 150 миллионов кубометров газа в сутки мы сегодня поставляем через этот газопровод», — цитирует пресс-служба «Газпрома» слова Миллера на предновогоднем селекторном совещании.

В мае финансовый директор компании Nord Stream (оператор проекта «Северный поток») Пол Коркоран говорил, что «Северный поток» загружен на 84%. Неполная загрузка газопровода была связана также с ограничениями европейского регулятора по доступу «Газпрома» к мощностям газопровода Opal. Однако ЕК в конце октября одобрила расширенный доступ «Газпрома» к Opal, напоминает РИА Новости.

«Тот факт, что потребление среди стран, которые являются нашими ключевыми партнерами, растет, еще раз подтверждает, что (планируемый к постройке. — Ред.) проект «Северный поток – 2» чрезвычайно востребован европейским рынком», — цитирует пресс-служба Миллера.

Также он отметил, что уверен во вводе мощностей второго газопровода в полном объеме и в срок. Трубопровод должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода «Северный поток-2», является Nord Stream 2 AG.