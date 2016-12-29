Ворона лишила эстонца паспорта в Ивангороде
Ворона отобрала паспорт у гражданина Эстонии, возвращавшегося домой через Ивангород.
Нашли его только через несколько дней, когда бедному эстонцу выправили другой документ.
Подробнее на 47news.
Ворона отобрала паспорт у гражданина Эстонии, возвращавшегося домой через Ивангород.
Нашли его только через несколько дней, когда бедному эстонцу выправили другой документ.
Подробнее на 47news.
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